Trump’ın danışmanı Bolton Moskova’da

Bugün Moskova’da bir araya gelen ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmesi yakında gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesinin hazırlığı olarak yorumlanıyor. Putin’in ‘umut verici’ olarak nitelediği görüşmede Suriye ve Ukrayna’nın da konuşulduğu belirtiliyor.

Suriye’deki kimyasal silah tartışmaları, Rus ajanın zehirlenmesi ve karşılılıklı yaptırımlar gibi bir dizi nedenle gerilen ABD-Rusya ilişkilerini düzeltmek için bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.

Moskova'da bir araya gelen Bolton ve Lavrov görüşmesi yakında gerçekleşmesi planlanan Trump-Putin zirvesinin hazırlığı olarak yorumlanıyor. Görüşmelerin içeriğine dair ayrıntılar verilmezken, Trump-Putin zirvesinin konuşulması beklenen ikili görüşmede zirvenin yeri ve tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

PUTİN: ‘UMUT VERİCİ’

Bolton’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi beklenirken Putin, ziyareti ABD ile ilişkilerin restorasyonu için umut verici olarak niteledi.

Bolton’un Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye ve Ukrayna’daki durum dahil uluslararası güncel konuları da görüştükleri bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında Putin'i görüşme için Beyaz Saray'a davet etmişti. Ancak Suriye'deki gelişmeler ve Rusya'ya yöneltilen suçlamalar yüzünden diplomatik ilişkiler daha da kötü bir hal almıştı. Olası bir Trump-Putin zirvesinin Trump’ın Brüksel’deki NATO zirvesine ve İngiltere’yi ziyaretinin ardından, temmuzun ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.