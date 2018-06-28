Trump’ın damadının Filistin planı bir fantezi mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın geçen hafta Filistin gazetesi El Kuds’e verdiği röportajda sözünü ettiği İsrail-Filistin barış planının bir felakete yol açacağı ve bir fantezi olduğu yorumları ABD basınında yer aldı.

ABD’de yayımlanan The Atlantic ve Foreign Policy dergileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın geçen hafta Ortadoğu turunda Filistin gazetesi El Kuds’te yayımlanan söyleşisiyle gündeme gelen barış planını ele aldı.

The Atlantic sözkonusu plan için “fantezi” ifadesine yer verirken, Foreign Policy planın “eli kulağında felaket” olduğunu yazdı.

Kushner geçen hafta El Kuds’e verdiği söyleşide “Eğer Başkan Abbas masaya yeniden oturmak isterse biz hazırız fakat o istekli davranmazsa, planı açık bir şekilde uygularız” demiş, “barış planının” ekonomik faydaya odaklanacağı için Filistinlilerin ilgisini çekeceğini ileri sürmüştü.



'YA NAİF YA ALAYCI'

The Atlantic dergisinde yayımlanan “Jared Kushner’ın Ortadoğu fantezisi” başlıklı yazıda, Kushner’ın “ya şaşırtıcı derecede naif ya da son derece alaycı” olduğu ifadelerine yer verildi. Yazıda ABD yönetiminin İsrail-Filistin barış planını açıklamaya hazırlandığını söyleyen Kushner’ın ifadelerinin onun “bir fantezi dünyasında yaşadığını gösterdiği” belirtildi. Yazıda şöyle denildi: “Planını temellendirdiği anlaşılan varsayımlar –kesin içeriği ne olursa olsun- öylesine sakat ki, amacının gerçekten ciddi müzakerelere başlamak mı yoksa sadece ortaya çıkacak başarısızlıkta Filistin tarafını suçlamanın yolunu yapmak için Başkan Trump’a uygun bir zemin sağlayarak onu hoşnut etmek mi olduğunu insan merak ediyor.”

'KUSHNER'IN FANTEZİLERİ'

The Atlantic’e göre, Kushner’ın fantezilerinden biri, kendisiyle görüşmeyi reddeden Mahmud Abbas’ı devre dışı bırakıp planı doğrudan Filistin halkına sunarak onlardan plana sahip çıkmalarını beklemek. Yazıda Filistin halkının Abbas’a desteğinin yüzde 30’a düşmesinin İsrail’e karşı sert tutumla bir ilgisi olmadığı, tam tersine Obama dönemindeki müzakerelerde Abbas’ın daha fazla tavizi Filistin halkına kabul ettiremeyeceğinden yakındığı hatırlatılıyor. Özellikle 30 yaş altı Filistinlilerin artık iki-devletli çözümden değil tek-devletli bir çözümden yana olduğuna da işaret edilen yazıda bundan sonraki Filistin liderinin müzakerelerde taviz vermeye çok daha az meyilli olacağı ileri sürülüyor. Yazıda Abbas’ın ardından, İsrail’i tanımayan Hamas lideri İsmail Haniye’nin devlet başkanı seçilme olasılığının arttığına da işaret ediliyor.

'BERBAT MÜZAKERECİ TRUMP'

Yazıya göre Kushner’ın ikinci fantezisi Trump hükümetinin önceki ABD yönetimlerinin başaramadığını başarabileceğini düşünmesi. Trump’ı berbat bir müzakereci olarak niteleyen yazıda önceki ABD hükümetlerinin her zaman İsrail’in tarafını tutsalar da Trump yönetimi gibi “nesnelliği” yitirmemeyi başardıkları ve Filistinlilerin gözünde bir muhatap olarak kaldıkları belirtiliyor. Dergiye göre Kushner’ın diğer fantezileri Körfez ülkeleri, Ürdün ve Mısır’ın plana desteğini sunacağını düşünmesi ve Filistinlilerin ekonomik yardıma karşılık siyasi tavizler vermeye hazır olduğunu düşünmesi.

FP: ELİ KULAĞINDA FELAKET

Foreign Policy dergisinde yayımlanan yazıda ise, Kushner’ın “barış planı” eli kulağında bir felaket olarak tanımlanıyor. Yazıda şu ifadelere yer veriliyor: “Şu anda yeni bir ABD barış planı öne sürmek sadece işleri daha da kötüleştirecek berbat bir hata olur. Beyaz Saray bunun yerine üzerine çalışılan barış planı her neyse ertelemeli ve Gazze’deki durumu istikrara kavuşturmaya odaklanmalı.”

Trump’ın ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamasının ardından Filistinli yetkililerle Washington arasında herhangi bir temas olmadığını belirten yazıda, bu koşullarda Filistin’in açıklanacak herhangi bir planı elinin tersiyle iteceği ifade edildi.



Washington’un bu hamlesinin kendisi için uzun vadeli zararları da olacağı kaydedilen yazıda olası iki senaryoya yer verildi.

Buna göre ABD için daha az zarar verici olan birinci senaryoda, ABD geçmişteki tavrına benzer bir tutum alır ve uluslararası anlayışı da gözeten “dengeli bir öneri”de bulunur. Bu plan gelecekte kurulacak bir Filistin Devletine Batı Şeria ve Gazze’de toprak ayrılmasını ve Yahudi yerleşimcilerin büyük bölümünü İsrail sınırları içinde tutacak bir toprak takasını içerir. Filistin’in başkenti olarak Doğu Kudüs’ü önerir. Buna karşılık İsrail, Batı Şeria’dan kendisine yönelebilecek Hamas’ın ya da başka unsurların tehditlerine karşı güvenlik garantisi alır. Yalnızca sembolik sayıda Filistinli mültecinin İsrail’e girişine izin verilir. Dergi bu planın daha önce Clinton ve Obama yönetimleri tarafından sunulduğunu ve başarısız olduğunu şimdiyse böyle bir plan sunmanın hiçbir yararı olmadığını ileri sürüyor.

Foreign Policy’nin daha olası gördüğü ikinci senaryoya göreyse, İsrail’in lehine bir plan sunulur. Örneğin İsrail ordusunun Batı Şeria’da bir kuşak ya da daha fazla kalmasını ve Batı Şeria’nın şimdi olduğu gibi yüzde 60’ını elinde tutmaya devam etmesini öngörür. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun cazip bulacağı bu planı bazı rezervler koyarak kabul edeceğini belirten yazıda, bu senaryonun birçok tehlikeyi içinde barındırdığı belirtiliyor. Bunlardan birinin bu yaklaşımın Filistin tarafından kesinlikle reddedilerek iki tarafın daha da birbirinden uzaklaşmasıyla sonuçlanması olduğu ifade edilen yazıda, bunun İsrailli yerleşimciler için bulunmaz bir fırsat olacağı savunuluyor.

Foreign Policy’deki makalede Kushner’ın planının fazlasıyla Suudi Arabistan, Katar gibi Körfez ülkelerine dayandığı vurgulanıyor ancak Filistin-İsrail sorununda asıl kritik rolü oynayacak ülkelerin Mısır ve Ürdün olduğuna işaret ediliyor. Yazıda Arap ülkelerinin baştan başarısızlığa mahkum olduğu belli olan bir barış planında Filistin’e baskı yapmak gibi bir riski almayacakları da dile getiriliyor.



Makalede, Washington'a uzun vadeli bir barış planı hazırlamaktansa Gazze’deki duruma odaklanma tavsiyesinde bulunularak, yapılması gereken ilk işin ABD’nin kestiği Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’na 300 milyon dolarlık fonu vermesi olduğu belirtiliyor.