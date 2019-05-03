Trump’ın damadından ‘barış planı’ açıklaması: İki devlet yok

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, gelecek ay açıklanacağı duyurulan İsrail-Filistin ‘barış planı' hakkında konuştu. Planda 'iki devlet' ya da 'tek devlet' ifadelerine yer vermediklerini söyleyen Kushner, ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri kararlarını da 'görülmesi gereken gerçekler' diye niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Haziran ayında açıklanması beklenen İsrail ve Filistin arasında “barış planı” hakkında konuştu.

ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” diye duyurduğu ve sürekli açıklanması ertelenen plan hakkında konuşan Kushner, planda “iki devletli” ya da “tek devletli” çözüm gibi ifadelere yer verilmediğini söyledi. Kushner “icra edilebilir” olduğunu söylediği planın “siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olacağını” kaydetti.

Kusher, ABD tarafından Kudüs’ün İsrail’in başkenti ve Golan Tepeleri’nin de İsrail toprağı olarak tanınmasının “görülmesi gereken gerçekler” olduğunu savundu.



Washington Yakındoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde katıldığı etkinlikte konuşan Kushner, Trump’ın planın son halini henüz görmediğini ancak başından beri çalışmanın içinde olduğunu söyledi.

Kushner, “İki devlet dediğinizde bu İsrailliler için başka Filistinliler için başka bir şey ifade ediyor. Biz de bunu telaffuz etmeyelim, yalnızca bunun ne demek olduğunun ayrıntıları üzerinde çalışalım dedik” ifadesini kullandı. Filistin yönetimi ABD Başkanı Trump’ın aracılığındaki herhangi bir barış planını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Kushner “Tek taraflı bir adım atılmadan önce umarım İsrail ve Filistin taraflarının her ikisi de bunu ciddi bir şekilde incelerler” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu seçim kampanyası sırasında Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin “İsrail'e ilhak” planından bahsetmiş ve bunu ABD'yle koordinasyon halinde yapacağını söylemişti.



Trump’ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı öncesinde kendisine bunun “barış planı”na etkisini sorduğunu belirten Kushner, kendisinin de kısa vadede bunun zorlu etkisi olacağını ancak uzun vadede katkısı olacağını söylediğini aktardı.

Filistinli “iş insanlarıyla” konuştuğunu anlatan Kushner planın onlar için de “çok kabul edilebilir” olduğuna inandığını söyledi.

Filistin yönetiminin planı görmeden karşı çıktığını söyleyen Kushner bunun kendileri için moral bozucu olduğunu savundu.

Kushner planın ayrıntılarına dair kapsamlı bir açıklama yapmazken, ABD yönetimince “Yüzyılın Anlaşması” adıyla büyük bir iddia olarak lanse edilen planın “en azından tartışmalara değişim getireceğini” söyledi.

Kushner “Bizim yaklaşımımız, eğer başarısız olursak da bunun geçmişte uğradığımız türden başarısızlıklar olmamaması” diye konuştu.

Kushner ayrıca “Bir başkan için çalıştığınızda onu hayal kırıklığına uğratmamak için gayret gösterirsiniz ama uğratabilirsiniz de. Kayınpederiniz için çalıştığınızdaysa onu hayal kırıklığına uğratamazsınız” ifadesini kullandı. Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner, 2017'den beri Beyaz Saray'ın başdanışmanlığını yapıyor.

