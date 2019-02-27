Trump'ın damadı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner Körfez ülkeleri turunun ardından bugün Ankara'ya gelerek Erdoğan'la görüştü. Görüşmeye Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray'ın "Yüzyılın Planı" diye lanse ettiği İsrail-Filistin barış planını anlatmak üzere çıktığı Körfez ülkeleri turundan sonra bugün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen Kushner'ın görüşmede planla ilgili bilgiler verdiği belirtilirken, görüşmeye Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

2 saat sürdüğü belirtilen görüşme öncesinde "Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin" ele alınacağı bildirilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ Mİ?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Kushner'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'ı kapsayan Körfez turunda son olarak dün Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği iddia edildi. Reuters'ın üç ayrı kaynağına dayandırdığı haberinde Kushner'ın dün Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği belirtildi ancak ziyaretle ilgili Suudi ve ABD makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD'nin İsrail-Filistin planının ayrıntılarını İsrail'de Nisan ayında yapılacak seçimlerin ardından açıklaması bekleniyor.