Trump'ın Çin'e karşı 'ticaret silahları'

ABD ve Çin arasında süren ticari gerginlikler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ticareti ele alışını da tartışmaya açtı. Eski ABD Başkanları ticari kriz durumunda Dünya Ticaret Örgütü'ne başvururken Trump'ın 'ulusal güvenlik tehdidi' adı altında farklı yollara başvurması dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD endüstrisini kurtarma, Çin'in ticaret fazlasını kesme ve Çinli şirketlerin fikri mülkiyet hırsızlığını durdurma görevini üstlendiğini belirtiyor. Eski ABD başkanları ticaret meselelerinde Dünya Ticaret Örgütü'nün Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması'na başvurmayı tercih ediyordu. Trump, sorunları daha hızlı çözme adına, ulusal güvenliği öne sürerek farklı yöntemlere başvuruyor.

Bloomberg'de yer alan "Çin-ABD ticaret çekişmesinde Trump'ın silahları bunlar" başlıklı yazıda 1962 ABD Ticaret Kanunu'nun 232. bölümüne göre ABD Ticaret Bakanlığı, uluslararası taşımalarda ulusal güvenliğe tehdidi belgelediği takdirde ABD Başkanı, Kongre'de oylamaya gidilmeksizin ithalatta düzenleme yapabilme hakkına sahip oluyor. Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un metal endüstrisinde böyle bir tehdit bulunduğunu açıklamasının ardından Trump, çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 ek gümrük vergisi koymuştu. ABD kanunlarının “ulusal güvenliği” net bir şekilde tanımlamamasından dolayı Trump'ın bu konuda rahatça karar verebildiği belirtiliyor.

1974 ABD Ticaret Kanunu'nun 301. bölümü ise diğer ülkelerin ticarette haksızlık yapması durumunda Başkanlık Yönetim Ofisi'ne bağlı olan ABD ticaret temsilcisine duruma müdahale etme yetkisi veriyor. Trump, geçen yıl ticaret temsilcisi Robert Lighthizer'a Çin'in ABD'nin fikri haklarına, inovasyonuna ve teknolojik gelişimine zarar verip vermediğine ilişkin soruşturma açma talimatı vermişti. Soruşturma sonucunda Çin ürünlerine 34 milyar dolarlık yaptırım gelmişti.

ABD Hazine Bakanı'nın yürüttüğü ABD'de Yabancı Yatırımlar Komitesi (CFIUS) de ABD şirketlerinin yabancı müşterilerle anlaşmalarının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığına dair değerlendirmeyle görevli. Trump döneminde Çinli şirketlerle birçok anlaşma iptal edilirken, Trump'ın CFIUS'un önerisiyle Broadcom'un Qualcomm'u devralmasını engellediği biliniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan Ulusal Haberleşme ve Enformasyon Yönetimi, 1934 ABD İletişim Kanunu'nun 214. bölümünü referans göstererek Çinli devlet destekli şirket China Mobile'ın ABD iletişim pazarına erişim sağladığını, bunun ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu öne sürerek şirketin ABD'deki faaliyetlerinin engellenmesine ön ayak olmuştu.

Eyaletler arası iletişimi denetleyen ve şirketlere uluslararası erişimde yardım eden Federal İletişim Kurulu (FCC) ise “ulusal güvenliği tehdit eden” tedarikçilerle iş yapan şirketlere engel koymayı önermişti. Bu tedarikçiler arasında Çinli şirket Huawei de bulunuyordu.

Trump'ın “ticaret silahları” arasında ihracat yasağı da bulunuyor. ABD Ticaret Bakanlığı, İran ve KDHC yaptırımlarını delmesinden dolayı Çinli elektronik üretim firması ZTE'nin ABD teknoloji ürünlerini satın almasını yedi yıllığına yasaklamıştı. Daha sonrasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le anlaşan Trump, yasaklamalarda yumuşamaya gitmişti. Ancak yasak tamamen ortadan kalkmadı.