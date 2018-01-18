Trump'ın canı egzersiz yapmak istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın egzersiz yapmaya niyeti yok.

ABD Başkanı Donald Trump, doktorların "egzersiz yap" uyarısını dikkate alacağa benzemiyor.

Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump; "Egzersiz yapıyorum, yani yürüyorum. Yan taraftaki binaya doğru koşuyorum. İnsanlara göre daha çok egzersiz yapıyorum" dedi.

Beyaz Saray doktoru olan Ronny Jackson, Salı günü yaptığı açıklamada, Trump'ın genel olarak mükemmel sağlıkta olduğunu ancak kilo vermek, daha iyi yemek ve daha sık ter dökmesi gerektiğini söylemişti.

Fast food aşığı Trump, daha önceki başkanların da doktoru olarak görev yapmış olan Jackson'u övdü, ancak Beyaz Saray'ın egzersiz tesislerini kullanma konusunda o kadar da cüretkar öneri almayacağına dikkat çekti.

Trump; "Birçok kişi spor salonuna gidip iki saat boyunca çalışıyor. Böyle insanlar gördüm, sonra 55 yaşındayken yeni dizler ve yeni kalçalar yaptırıyorlar. Bu sorunlarım yok" dedi.

Diyetini değiştirmeye açık olduğunu ve Beyaz Saray yemeklerinde daha küçük porsiyon boyutları olabileceğini söyleyen ABD Başkanı, yürüyüş yaparak zaman kaybetmek istemediğini belirtti.

Önceki ABD Başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un, fitness meraklısı olduğu ancak Trump'un günlük egzersiz rutini olmadığı biliniyor.

Golf oynamakla egzersiz yaptığını düşünen Trump, genellikle bir golf arabasıyla parkuru gezdiği için alay konusu oluyor.

109 kilo olan Trump'ın, boyuyla oranlanarak vücut kitle indeksi alındığında obez sınırında olduğu belirtiliyor.