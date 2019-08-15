Trump'ın çağrısı sonrası İsrail iki ABD'li vekilin ülkeye girişini yasakladı

İsrail ABD Kongresi’nin Demokrat Partili milletvekilleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib’in ülkeye girişine izin vermeme kararı aldı. ABD Başkanı Trump, İsrail'e iki vekilin ülkeye girmelerine engel olma çağrısı yapmıştı. Omar ile Tlaib, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya ve Kudüs'e pazar günü bir ziyaret planlıyordu.

İsrail, ABD Kongresi’nin iki müslüman üyesi Demokrat Partili Ilhan Omar ve Rashida Tlaib’in ülkeye yapacağı ziyarete izin vermeyeceğini doğruladı. Bu kararla İsrail tarihinde ilk kez ABD'li vekillerin ülkeye girişine yasak koymuş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce İsrail’in Batı Şeria ve Kudüs’ü ziyaret etmek isteyen Omar ve Tlaib’in girişine izin vermesinin “büyük bir güçsüzlük” olacağını öne süren bir Twitter mesajı yayımlamış ve iki milletvekilinin “İsrail’den ve Yahudilerden nefret ettiğini” ileri sürmüştü.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, hükümetin kararına gerekçe olarak Tlaib ve Omar'in “İsrail’e karşı boykot aktivitelerine katılmaları”nı gösterdi. Demokrat Partili kongre üyeleri daha önce İsrail işgaline karşı Filistin yanlısı Boykot, Tasfiye ve Yaptırımlar (BDS) hareketini desteklerini açıklamıştı.

PELOSİ KARARI İSRAİL'E ÖVGÜYLE KINADI

Rashida Tlaib ve Ilhan Omar İsrail’in kararını “güçsüzlüğün bir göstergesi” ve “demokratik değerlere hakaret” olarak niteledi. ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Demokrat Partili Nancy Pelosi ise karardan derin üzüntü duyduğunu belirttiği açıklamasında “Büyük İsrail Devletinin saygınlığının altında” bir karar nitelemesiyle İsrail devletini övmekten geri durmadı. Pelosi Trump’ın iki milletvekili hakkındaki açıklamalarının da ABD Başkanlık makamının itibarına zarar verdiği yorumunda bulundu.

BDS hareketinden yapılan açıklamadaysa İsrail’in kararı “McCarthy’ci” olarak nitelendi.

Omar ile Tlaib’in ziyaretinin düzenleyicilerinden Filistinli Miftah grubundan yapılan açıklamada ise İsrail’in kararı “Filistin halkının dünya genelindeki karar verici ve diğer aktörlere ulaşma hakkına bir saldırı” olarak nitelendirildi.

BARGUTİ: DÜNYAYA İFŞA ETMELERİNDEN KORKUYORLAR

Filistin Ulusal İnisiyatifi genel sekreteri Mustafa Barguti ise İsrail’in tutumunun “Filistin halkına karşı yürütülen korkunç insan hakları ihlallerinin bu iki kongre üyesi tarafından dünyaya ifşa edilmesinden korktuğunun” göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD'DEKİ İSRAİL'İN LOBİ KURULUŞU DA KARARA KARŞI ÇIKTI

İsrail’in kararına ABD’de İsrail yanlısı "Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi" (AIPAC) de karşı çıktı. Omar ve Tlaib’in görüşlerine karşı çıktıklarını belirten komite “Her Kongre üyesinin İsrail’i ziyaret edebilmesi ve demokratik müttefikimizi ilk elden tanıması gerektiğini düşünüyoruz” açıklaması yaptı.