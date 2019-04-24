Trump'ın 'büyük felaket' açıklamasına Dışişleri'nden tepki

ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan anmasında yaptığı 'büyük felaket' açıklamasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915'te olaylarıyla ilgili her yıl 24 Nisan'da düzenlenen anma dolayısıyla yaptığı açıklamada Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları subjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez. Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada "Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır. 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir. Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamada Trump, "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz" ifadesini kullanmış ve "Bir daha tekrar etmemesi için geçmişten dersler çıkarmaya söz veriyoruz. Ermenilerin ve Türklerin sancılı mazileriyle hesaplaşmak ve onu kabullenmek üzere gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" demişti.