Trump'ın 'bütün işlerini bilen' Weisselberg ifadeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın mali sorumlusu Allen Weisselberg ifadeye çağrıldı. Weisselberg, Trump'ın bütün yaptıklarından haberdar olan kişi olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş mali sorumlusu Allen Weisselberg, ifadeye çağrıldı. Weisselberg, 1970'lerden beri Trump'ın şirketlerine çalışıyor.

Trump'ın bütün harcamalarını ve yaptığı işleri bilen kişi olarak bilinen Weisselberg'in ifadeye çağrılması, verebileceği bilgiler sebebiyle merak yarattı.

Washington Post'a konuşan eski bir Trump çalışanı Weisselberg için "Alan mali konularla ilgili her şeyi biliyor... Harcanan bütün paralardan haberdar. Tüm cesetlerin nereye gömülü olduğunu biliyor" diye konuştu.

Trump soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Weisselberg'in, Trump adına kimi görüşmeleri de gerçekleştirdiği kaydediliyor.

Weisselberg'in Trump'ın yaptıklarına dair detay vermesi beklenmiyor, ancak ifadeye çağrılmış olması sebebiyle soruşturmacıların sorularına yanıt vermek zorunda kalacak.