Trump'ın bu sözleri tartışılıyor: Provokatif savaş oyunları...

ABD Başkanı Trump'ın KDHC Lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmede, Kore yarımadasında askeri tatbikatları sonlandırma sözü vermesi tartışmalara yol açtı. Trump Güney Kore'yle birlikte altı ayda bir düzenlenen askeri tatbikatlar hakkında 'provokatif savaş oyunları' ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Singapur'da gerçekleşen zirvede Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Lideri Kim Jong Un'a, ABD'nin Kore yarımadasında askeri tatbikatlarını sonlandıracağı sözünü vermesi tartışmalara yol açtı.

Trump, zirvenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Güney Kore'yle birlikte yürüttüğü provokatif savaş oyunlarına son vereceğini ancak Kore yarımadasındaki 32 bin askerini şimdilik geri çekmeyeğini açıklamıştı.

Bunun üzerine, Güney Kore Başkanlık Ofisi adına açıklama yapılarak Trump'tan sözlerine "açıklık getirmesi" istendi. Güney Kore adına yapılan açıklamada herhangi bir erken yorumdan kaçınılarak, "Bu noktada, Başkan Trump'ın sözlerinin içerdiği gerçek anlamı ve niyeti bilmek zorundayız" dendi.

ABD'Lİ KOMUTAN: BİZE DİREKTİF GELMEDİ

Trump'ın açıklamalarından saatler sonra Güney Kore'de konuşlanan ABD askeri birliklerinin sözcüsü kendilerine tatbikatlara son verme doğrultusunda bir direktif gelmediğini ifade etti.

Kore'deki ABD birliklerinin sözcüsü, "Savunma Bakanlığı'ndan ya da Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan güncellenmiş bir yönerge gelene kadar olağan askeri duruşumuza devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

'EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise Cumhuriyetçi Parti üyesi senatörlere verdiği özel yemekte Trump'ın sözlerine ilişkin bazı açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Cumhuriyetçi Colorado Senatörü Cory Garner, Mike Pence'in Güney Kore'de yürütülen askeri "olağan hazırlık eğitimlerinin ve eğitim işbirliğinin devam edeceği" konusunda "son derece net" konuştuğunu, "sadece (altı ayda bir yapılan) tatbikatların devam etmeyeceğini" söylediğini belirtti.