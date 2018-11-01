Trump'ın bir günü nasıl geçiyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çalışma saatlerini Twitter, kişisel telefon görüşmeleri ve televizyon seyrederek geçirdiği, resmi işlere üç saatten fazla vakit ayırmadığı söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük programını yayımlayan Politico, Trump'ın kişisel ve resmi olmayan işlere, başkanlık görevlerine göre üç kat fazla vakit ayırdığını yazdı.

Eliana Johnson ve Daniel Lippman'ın haberine göre Trump, "İdari Zaman" adı altında Twitter, kişisel telefon görüşmeleri ve televizyonla vakit geçiriyor.

'GÜNLERİ PLANSIZ GEÇİYOR'

Habere göre kişisel telefon görüşmelerine uzun süreler ayıran Trump, günlerinin büyük kısmını herhangi bir planlama olmaksızın geçiriyor.

Trump'ın çalışmaya geç saatlerde başladığı, normal bir günde ilk toplantısını 11.30'dan önce yapmadığı belirtiliyor.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ekibinden Mack McLarty, "Başkanın zamanı pek çok açıdan en değerli varlığıdır çünkü zaman sınırlıdır" diye konuşurken, bu zamanın nasıl geçirildiğinin "öncelikleri gösterdiğini" belirtiyor.

'GAZETEDE BİR ŞEY OKUR VE PLANSIZ BİR TOPLANTI YAPARSINIZ'

Kimi ABD başkanlarının daha erken saatleri tercih ettiği, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ise gece saatlerini kullandığı aktarılan haberde, Trump'ın tüm diğer isimlerden farklı olarak "boş zamana" ağırlık verdiği kaydediliyor.

Trump'ın günlük programına hakim bir kaynak, "Gazetede bir şey okur ve sonrasında anında ticaret üzerine plansız bir toplantı yaparsınız" diyor.

Bazı Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın bu ani kararlarında "üretken" olduğunu savunurken, bir danışmanın Trump'ı "işkolik" olarak tanımladığı söyleniyor.

ABD Başkanı'nın yaklaşan ara dönem seçimleriyle birlikte Cumhuriyetçi Parti adaylarına destek için çalışmalarını artırdığı da bildiriliyor.

'TELEFONU VE TELEVİZYONUNDAN UZAKLAŞMAYI SEVMİYOR'

Trump'ın başkanlık öncesinde Trump Tower'dan yaptığı telefon görüşmeleriyle çalışmaya alışık olduğu belirtilen haberde, ABD Başkanı'nın kendisini "telefonundan ve televizyonundan uzaklaştıran" peş peşe toplantılardan hoşlanmadığı aktarılıyor.

Habere göre ABD Başkanı'nın yardımcıları bu sebeple Trump göreve geldiğinden beri program yapmakta zorlanıyor.

Politico, Trump'ın "boş zamanlarında" medyadaki haberleri okuduğunu ve medyayla kavga ettiği ve danışmanlarının da işini zorlaştıran tweetleri yine bu zamanlarda attığını aktarıyor.

TRUMP KİŞİSEL TELEFONLARINI KULLANIYOR

New York Times'ta çıkan bir haberde, Trump'ın üç adet kişisel telefonu olduğu ve bu telefonlarını kullanarak görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

Habere göre ABD istihbarat kuruluşları, Rusya ve Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel telefon görüşmelerini dinlediğine inanıyor.