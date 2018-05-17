Trump'ın avukatı, Katar'dan 1 milyon dolar istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in 2016'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Katar hükümet temsilcilerinden, Trump'la yakın bağlar kurmalarını sağlamak karşılığında 1 milyon dolar talep ettiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Michael Cohen’in, 2016 yılındaki ABD seçimleri öncesinde Trump’ın seçilmesi halinde yeni ABD yönetimine erişim ve danışma olanağı sunma karşılığında Katar hükümetinden 1 milyon dolar istediği ortaya çıktı.

Katar Dışişleri Bakanı ve Trump'ın ilk güvenlik danışmanı Michael Flynn'in 12 Aralık 2016 tarihinde Trump Tower'da buluştuğu sırada götürülen teklifi Katar’ın reddettiği bildirildi.

Beyaz Saray'ın baş strateji uzmanı Stephen K. Bannon da toplantıda yer alan isimlerden biriydi. Cohen resmi görüşmelere katılmazken, dönemin Katar Yatırım Otoritesi Başkanı Ahmet el Rumeyhi'yle ayrı olarak görüşmüştü.

ŞİRKETLERDEN PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olay, geçen hafta Cohen'in AT&T, Novartis, Columbus Nova gibi şirketlerden Trump'ın çevresine dahil olmak karşılığında para almasının ortaya çıkmasıyla beraber açığa kavuştu. Columbus Nova'nın, Nisan'da ABD yaptırımına uğrayan Rus oligark Viktor Vekselberg'in şirketi Renova'ya bağlı olduğu biliniyor.

Ancak Katar teklifiyle beraber Cohen'in, ilk defa yabancı bir hükümetle doğrudan görüştüğü ortaya çıkmış oldu.

Cohen ve Katar'ın Washington büyükelçiliği konu hakkında yorumda bulunmadı.