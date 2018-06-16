Trump'ın avukatı: Joe Biden bir moron

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Demokratlar 'Biden gibi bir moronu' aday gösterdiği takdirde 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçimini Trump'ın kolaylıkla kazanacağı öngörüsünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen avukatlarından Rudy Giuliani 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçmine ilişkin öngörülerde bulundu.

Huffington Post'a görüş bildiren Rudy Giuliani, güçlü bir ekonomi ve Kore açılımı sayesinde Başkan Trump'ın 2020'de yeniden seçilmeye doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

'BIDEN BİR MORONDUR'

Giuliani, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden gibi bir "moron"un Demokratlar tarafından aday gösterilmesi durumunda, Trump'ın ikinci dönemi kazanmasının çok daha kolay olacağı yorumunu yaptı.

"Joe Biden bir morondur" diyen Giuliani, Biden'ın Syracuse Universitesi Hukuk Bölümü'nü sonunculukla bitirdiğini iddia etti. Biden ile federal savcı olduğu dönemde bir meseleyi tartışmaya çalıştığını söyleyen Giuliani, o dönem Delaware senatörü olan Biden'ın söylediği hiçbir şeyi anlamadığını iddia etti.

Kendisi de 2008'de başkan adayı olan ve kaybeden Giuliani, demokratlar için "yeni ve bizim için daha büyük bir tehdit oluşturacak birine ihtiyaçları var" diyerek, "Biden zihinsel olarak yetersiz bir aptaldır" şeklinde konuştu.

Bu senenin Ocak ayında CNN'in yaptırdığı bir anket ise, ABD'lilerin yüzde 28'inin Biden'ı istemediğini belirtmesine karşın yüzde 58'inin Biden'a olumlu baktığı sonucuna ulaşmıştı. Aynı ankete göre, Turmp'a destek yüzde 35-45 arasında kalmıştı.