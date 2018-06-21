Trump'ın avukatı görevinden istifa etti, göçmen politikasını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun zamandır avukatlığını yapan ve Trump'a olan bağlılığıyla bilinen Michael Cohen, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'ndeki görevinden istifa ederken, istifa mektubunda Trump'ın “sıfır tolerans” politikasını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun dönem avukatlığını yapan Michael Cohen, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nin mali başkanlığı görevinden istifa etti.

Cohen, istifa mektubunda Trump'ın göçmenlere “sıfır tolerans” politikasını ve göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasını da eleştirdi. Cohen mektubunda Trump yönetimini “Polonya'daki soykırımdan kurtulan birinin oğlu olarak ailelerin ayrılmasına dair görüntüler ve ses kayıtları yürek parçalayıcı. Sınırları koruyacak önlemleri sonuna kadar desteklesem de, çocukların asla pazarlık kozu olarak kullanılmaması gerekli” diye eleştirdi.

SORUŞTURMADA İŞBİRLİĞİ YAPACAK MI?

Trump'a sonuna kadar sadık olarak tanınan Cohen'in eleştirisi şaşkınlık yaratırken, hakkında yürütülen soruşturmada federal savcılarla işbirliği yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.

Federal soruşturmalara da değinen Cohen “Bu önemli görevde bulunmak tam zamanlı dikkat ve işe kendini adama gerektiriyor. Halihazırda süren Mueller ve New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi (SDNY) soruşturmalarını düşünürsek, bu görevi sürdürmem mümkün değil” dedi.

Cohen'in evi Nisan ayında FBI tarafından aranmış, SDNY savcıları Mueller davasından ayrı olarak Cohen'e soruşturma açmıştı.

Cohen'in savcılarla anlaşması ihtimaline ilişkin söylentilerin yayıldığı bildiriliyor. Cohen'in eski federal savcı Guy Petrillo'yu hukuk danışmanı olarak atadığı belirtildi. CNN, Cohen'e yakın kaynakların Cohen'in “Trump hakkında bilgi vereceğini” söylediğini bildirirken, Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar ise Cohen'in Trump'a ihanet etmektense “kendi kafasına kurşun sıkmayı” tercih edeceğini belirttiler.

