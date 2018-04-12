Trump'ın 'akıllı füzeleri' yeterince akıllı mı?

Trump’ın Twitter paylaşımında 'yeni ve akıllı füze'lerin atılacağını söylemesi akıllara başka tartışmalar getirdi. ABD Başkanı Trump’ın 'akıllı füze' ile neyi kastettiği tam anlaşılmazken, ABD liderinin övünç kaynaklarından olan ve muhtemelen 'akıllı füze' derken kastetmeye çalıştığı füze sistemleriyse düşünüldüğü kadar başarılı değil.

25 Mart günü Yemen’deki Husiler Riyad’ı hedef alan bir füze saldırısında bulunmuştu. Bu füze saldırısı ise ABD yapımı Patriot Füze Savunma Sistemi’nin nasıl en basit saldırıları püskürmekten geri kaldığını kanıtlamış oldu. ABD’nin ürettiği Patriot bataryaları dünya çapında yaygınca satılıyor ve ABD’yle müttefikleri tarafından askeri üslere konuşlandırılıyor. ABD, aynı bataryaları 2012 yılında Türkiye’ye de yerleştirmişti.

Husilerin Riyad’a yedi adet füze ateşlemesinin ardından Suudi kaynakları saldırıyı geri püskürttüklerini açıklamıştı, ancak bunun yalan olduğu görüntülerin yayımlanmasıyla hemen ortaya çıktı. Görüntülerde Suudilerin kullandığı Patriot füzelerinden ancak bir tanesi Husiler’in füzelerini vurmayı başarabiliyordu, geri kalan füzeler daha bataryanın içindeyken infilak ederken bir Patriot füzesiyse ironik bir şekilde havada U dönüşü yaparak Husiler’in attığı füzelerle beraber yere çakılıyordu. Bu başarısızlık sadece Suudileri huzursuz hale getirmedi. Bu olayı takiben Patriot’ların güvenilirliğinin yerlerde sürünmesi ABD ve bu füzeleri yerleştirdiği tüm müttefikleri için bir kriz başlığı oldu.

Daha önce 1991 Körfez Savaşında SCUD tipi füzeleri durdurmakta PAC-2 tipi Patriot’ların başarılı olduğu iddiası ABD’li silah tüccarları için iyi bir reklamdı. Yayımlanan görüntülerse PAC-2 füzelerinin ateşlenme sırasında başarısız olduğunu, yeni PAC-3’ünse Husilerin attığı İran tipi SCUD’ları durdurmakta başarısız olduğunu kanıtlamış oldu. Olayın ardından ABD’li çevreler Patriot’ların güvenilirliğini sorgulamaya başladı, akıllara gelen soru ise silahın bir işe yaramamasına rağmen bu konuda Washington ve Suudilerin neden yalan söylediği oldu.

ABD’li askeri görevliler Patriot’ların daha önce hiçbir füzeyi engelleyemediğini itiraf etmişlerdi. Buna rağmen Donald Trump 2017 Kasım ayında “Bizim sistemimiz füzeleri havada vurur” demişti. Hemen ertesi günü “Biz bu konuda o kadar iyiyiz ki kimse bizim yaptığımızı yapmıyor ve şimdi tüm Dünya’ya (füzelerimizi) satıyoruz” demişti. Trump bu konuya sürekli değinirken Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin nükleer füze programı hakkında soru sorulduğundaysa “Bizim füzelerimiz havadaki füzelerin yüzde 97’sini vurabilir, isterse iki tane yollasınlar, vururuz havada...” cevabını vermişti.

3 MİLYON DOLARLIK FÜZE 200 DOLARLIK DRONE İLE VURULABİLİR

ABD’li silah tüccarları, Lockheed Martin ve Raytheon firmaları tarafından üretilen PAC-3 serisi füzeler günümüzde 13 ülke tarafından kullanılıyor. Tanesi 3 milyon dolar değerinde olan bu füzeler, en pahalı silahlar arasında.

Patriot’larla alakalı bir başka vaka ise 2017 Mart ayında “yanlışlıkla” bir kişisel hobi drone’unu vurması. ABD ordusunda eğitim görevlisi General David Perkins, ismini açıklamadığı bir müttefik ülkede PAC-3 sisteminin drone’a karşı ateşlendiğini söylemişti.

“Amazon’dan alınan 200 dolarlık quadcopter’ın Patriot’a karşı hiç şansı yoktu” diyen Perkins 3 milyon dolarlık füzenin 200 dolarlık drone’ları başarıyla vurabilmesinin fiyat göz önünde bulundurulduğunda verimsiz olduğunu belirtmişti. Washington Post’a konuşan Perkins, “Eğer ben düşmanın yerinde olsaydım şunu düşünürdüm ‘eBay’dan alabildiğim kadar 300 dolarlık quadcopter alıp bunlarla tüm Patriot füzelerini saf dışı bırakabilirim’” demişti.

ABD’nin ticaretini yaptığı ve hakkında övünmekten geri kalmadığı füzelerin abartıldığı kadar kullanışlı olmadığı açıkken Trump’ın bahsettiği “yeni ve akıllı” füzelerden neyi kastettiği merak konusu.