ABD’de Martin Luther King'i anma gününe Donald Trump’a yönelik tepkiler damgasını vurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Martin Luther King Günü'nde anma yapmak için dün sokaklara çıkan göstericiler, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için “b.k çukuru ülkeler” ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto ettiler. Göstericilerden bazıları “Trump’ın ağzı b.k çukuru” yazılı dövizler taşıdı.

Yüzlerce gösterici Trump’ın Pazartesi gününü geçirdiği Palm Beach’teki golf tesisi önünde toplandı. ABD’de yaşayan Haitililer de eyleme katılarak ülkelerinin bayraklarını taşıdılar.

NEW YORK, OAKLAND, MIAMI...

New York’ta Times Meydanı'nda, Oakland’da ve Miami’de de göstericiler sokakları doldurdu. “Trump’ın ağzı b.k çukuru”, “Genç tutuklamalarını durdurun”, “Duvarlar değil köprüler kurun” yazılı dövizler taşıyan protestocular, Martin Luther King’in sözlerinden alıntıların olduğu pankartlar da taşıdılar.

Öte yandan Miami’de yapılan gösteride, Florida hapishanelerindeki tutukluların ücretsiz çalıştırılmaya, yüksek kantin ücretlerine ve hapishanelerde artan ölümlere karşı başlattıkları grevle de dayanışma açıklamaları yapıldı.