Trump’ı sevindiren karar: Obamacare anayasa aykırı bulundu

Teksas’ta bir mahkeme ABD’de Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası yasasını anayasaya aykırı buldu. Trump, kararı ‘harika bir haber’ olarak değerlendirdi.

ABD’nin Teksas eyaletinde bir bölge yargıcı, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 23 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe koyduğu, kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen sağlık sigortası yasasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Bölge Yargıcı Reed O'Connor, 55 sayfalık kanaat yazısında, ABD'de geçen yıl yapılan vergi kesintisi yasasının, sigorta teminatı için cezayı ortadan kaldırarak Obamacare’in anayasal dayanağına darbe vurduğunu, dolayısıyla Hasta Koruma ve Ekonomik Sağlık Bakımı Yasası’nın (ACA) geçersiz olduğunu kararlaştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump kararın ardından “Amerika için harika bir haber” yorumunda bulundu.

Eyalet mahkemesi kararının şimdi ABD Yüksek Mahkemesi’ne gitmesi bekleniyor.

Trump, geçen yıl Kongre'den geçen ve ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren yasa ile Obamacare'i teknik olarak iptal ettiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, seçim kampanyası sırasında da Obamacare’i iptal edeceğini söylemişti.

Yasanın iptalinin ABD'de 32 milyon kişinin daha sağlık sigortasından yoksun kalmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

