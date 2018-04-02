Trump'dan Sisi'ye tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak tebrik etti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Sisi ile bir telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Başkan Trump, yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi tebrik etti. İki lider, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığı yeniden vurgulayıp, ortak sorunlarla yüzleşmeyi ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydettiler." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Mısır seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "ABD, Mısır ile olan ortaklığına değer veriyor ve bu ülkeyle ortak hedefler üzerinde çalışmaya devam edecektir. Seçimlerle ilgili, ifade özgürlüğü engellemelerinin yapıldığına dair raporları da not ettik. Mısırlılar için daha fazla siyasal katılımın sağlanmasını teşvik etmeye devam edeceğiz ve insan haklarının korunmasının medeni Mısır toplumu için esas olduğunu vurgulayacağız." denildi.