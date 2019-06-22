Trump’a yönelik cinsel taciz suçlaması

New York dergisi yazarı E. Jean Carroll, yayımladığı kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ı kendisine yönelik cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Trump, iddiaları reddederek Carroll’u hayatında hiç görmediğini belirtti.

New York dergisi yazarı E. Jean Carroll, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1990’ların ortasında kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Trump’sa bu suçlamanın “daha çok kitap satmak amacıyla kurulan bir oyun olduğunu söyledi.

Konuya dair Beyaz Saray’dan gelen açıklamada “Bu tamamen yanlış ve gerçekten uzak hikayenin iddia edilen olaydan 25 yıl sonra gündeme getirilmesinin amacı Başkan’ı kötü göstermektir.” denildi.

Carroll’sa olayın ardından Trump’ı polise ihbar etmediğini fakat 20 yıl önce New York dergisinden iki arkadaşına söylediğini belirtti.

Carroll’la Trump’ın ortak fotoğrafları olmasına rağmen ABD Başkanı, Carroll’u hayatında daha önce hiç görmediğini iddia etti. ABD Başkanı Carroll’un suçlamalarına dair "Kendileri için görünürlülük yaratmak, kendi siyasal amaçlarına hizmet etmek ya da kitaplarını satmak adına yalan yanlış cinsel saldırı hikayeleri uyduran kişilere yazıklar olsun.” açıklamasında bulundu.

Olayın arkasında rakiplerinin olabileceğini söyleyen Donald Trump, “Buna inanan insanlar için de kötü, ortada herhangi bir kanıt yok. Daha da kötüsü yalan haber yazan, ölmekte olan bir yayında çıkmış olması – bu bir salgın” dedi.

Daha öncesinde ABD Başkanı’na dair bir diğer cinsel taciz suçlaması daha gelmişti. Geçtiğimiz yıl eski Beyaz Saray çalışanı Alva Johnson, Trump’ın kendisini bir miting öncesinde rızası dışında öptüğünü söyleyerek ona dava açmıştı.