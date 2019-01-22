Trump'a yeni rakip: Kamala Harris ABD Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

ABD'nin California Senatörü Kamala Harris, 2020 seçimleri için Demokrat Parti'den aday olacağını açıkladı.

ABD’de Demokrat Parti Senatörü Kamala Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Harris, Martin Luther King'i anma etkinliklerinde "Başkanlık için adaylığımı koyuyroum. Bunu birlikte yapalım. Bize katılın" diyerek kararını duyurdu.

Trump ve Beyaz Saray’ın dış politikasına ilişkin soru üzerine ise Harris, ABD’nin dış politikasının sosyal medya üzerinden yürütülemeyeceğini, askeri kararların askeri liderlerle danışılarak alınması gerektiğini söyledi.

Harris, 2020’de farklı ne yapacağının sorulması üzerine, “Sadece konuşmayacağız, dinleyeceğiz de. ABD Başkanı adayı olarak hedefim bu ülkeyi gezmek, oturma odalarına girmek ve aileleri dinlemek. Ayrıca onların başkanlık pozisyonuna geldiğimde ülkenin tüm insanlarını temsil edeceğimizi anlamalarını sağlamak” şeklinde konuştu.