Trump'a Kim görüşmesi için tavsiyeler

Foreign Policy, ABD Başkanı Donald Trump'ın KDHC lideriyle Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen görüşmesi öncesi "nelere dikkat etmesi gerektiği" konusunda uyarılar içeren bir değerlendirme yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un'la beklenmedik görüşme kararına yönelik, Trump'ın görüşmeye nasıl yaklaşması gerektiğine dair Amerikan dış politika çevrelerinin etkili kaynaklarından Foreign Policy'de bir değerlendirme yayımlandı.

"Trump'ın Kim Jong-un'la görüşme öncesinde atması gereken üç adım" başlıklı ve Michael Singh imzasıyla yayımlanan makalede görüşmeye yönelik yorumlar üç kategoriye ayrılıyor. Daha ziyade Beyaz Saray çevresinde dillendirilen birinci yorum, görüşme önerisini "diplomatik bir darbe" olarak nitelendiriyor. Görüşme yanlılarıysa bu görüşmeyi genel bir rahatlama için bir sebep olarak görüyor. Üçüncü görüş Kim Jong-un'un "zalim politikaları" göz önünde bulundurduğunda bu görüşme kararının en hafifiyle "naif" olduğunu öne sürüyor.

'ÇOK SIKI HAZIRLIK YAPILMALI'

Yazı temel olarak görüşmenin başarılı geçebilmesi için Trump'ın görüşme öncesinde sıkı bir ön hazırlık yapması gerektiğini; bu hazırlık için görüşmeyi erteleyebileceği ve hatta belki de koşullar sağlanamazsa görüşmeyi gözden çıkatması gerektiğini vurguluyor. Söz konusu ön hazırlık için üç farklı aşama tarif ediliyor.

İlk olarak düşük seviyeli ABD'li diplomatların KDHC'li mevkidaşlarıyla görüşerek Pyongyang'ın gerçek gündemini anlamaları gerektiği üzerinde duruluyor. Güney Koreli kaynaklar her ne kadar Kim Jong-un'un "Güney Kore'yi işgal etmek istediğini" ve bu uğurda KDHC'nin nükleer savaşı göze alacağını vurgulasa da ABD'li diplomatların yeterince kanıt elde edene kadar bu görüşe şüpheci yaklaşmaları gerektiği savunuluyor.

İkinci olarak, ABD'nin KDHC'yle planlanan zirve öncesinde yoğun bir şekilde Asya'da bulunan partnerlerine danışması gerektiği tartışılıyor. ABD ile Kore arasındaki görüşmenin nihai olarak, sadece ABD ve Japonya gibi müttefiklerini değil, ABD'nin Rusya ve Çin gibi rakiplerini de etkileyeceği vurgulanırken ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki diplomasisinin müttefik sisteminde bir kırılmaya yol açmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Üçüncü olarak vurgulanansa, ABD'nin bir Trump-Kim zirvesinde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kesin olarak belirlemek ve daha geniş anlamda ülkenin Pyongyang'ın talep edebileceklerinden hangilerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirlemek için önce iç toplantıların gerekli olduğu.

'ASYA'DAKİ BÜYÜK RESMİ UNUTMAMAK GEREK'

Yazıda vurgulanan bir başka konuysa ABD'nin esas hedefi olarak tarif edilen "KDHC'nin tamamen nükleerden arındırılması" konusunda geri adım atmaması gerektiği. Bu konuda İran'la yapılan görüşmeler hatırlatılırken ABD'nin bu görüşmelerde masadan istediği gibi kalkamamasının başta belirlenen hedeflerin "ulaşılamaz" olmasına bağlıyor. Bu bağlamdaysa ABD'nin; karşı taraf için durumu mümkün olduğunca kötü hale getirmesi ve eğer zorunda kalırsa görüşmeleri bir süreliğine de olsa dondurma seçeneğini elinde tutması gerektiğinden bahsediliyor. Ama ABD'nin alsa kısmi bir çözüme - mesela Kore'nin nükleer programını dondurması ya da kısmi silahsızlanması – ikna olmaması, bunun ancak "sorunu erteleyeceği ve ABD'nin kozlarını heba edeceği" üzerinde duruluyor.

ABD'nin Kore'nin nükleer silahlanmayı durdurması karşısında önerebileceği şeylere gelindiğindeyse, Trump'ın Asya'daki büyük resme odaklanması gerektiğinin altı çiziliyor. Kore her ne kadar ABD için "tehlike" olarak görülse de, ABD için "baş stratejik tehdidin" Rusya ve Çin olduğu, adımlar atılırken bunun gözden kaçırılmaması gerektiği vurgulanıyor. ABD'nin Asya'daki askeri varlığını azaltmasının Çin'in bölgede önünü açacağı ve bu durumda kaybedenin ABD ve müttefikleri olacağı, bunun ABD'nin "kendi bacağına sıkması" anlamına geleceği üzerinde duruluyor.