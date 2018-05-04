Trump’a karşı eyaletlerin ‘emisyon’ savaşı

Kaliforniya eyaletinin başını çektiği koalisyon, otomobil emisyonlarına ilişkin düzenleme hakkında Trump yönetimine dava açtı. ABD’deki bazı çevreler bu davanın otomotiv pazarını ikiye bölebileceği görüşünde.

Kaliforniya eyaletinin başını çektiği, Washington DC’ye de kapsayan 18 eyaletin oluşturduğu koalisyon emisyon düzenlemelerine ilişkin bir dava açtı. Koalisyonun hedefinde Trump yönetiminin Çevre Koruma Ajansı (EPA) var. Trump yönetiminin uygulamalarının hukuksuz olduğu iddia ediliyor ve EPA’nın kendi koyduğu kurallarla çelişerek Temiz Hava Yasası’nı ihlal ettiği dile getiriliyor.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown, yaptığı açıklamada EPA Başkanı Scott Pruitt’i kastederek “140 milyon Amerikalıyı temsilen eyaletler birleşerek Haydut Pruitt’e - Yönetici Pruitt’e değil, Haydut Pruitt’e – dava açtı” dedi. “Elimdeki her şeyi kullanarak bununla savaşacağım” diyen Vali aynı zamanda emisyon hakkındaki düzenlemenin “ölüm kalım” meselesi olduğunu söyledi.

DAVA SAVAŞA EVRİLEBİLİR

New York Times’ta Hiroko Tabuchi ve Coral Davenport imzasıyla çıkan bir yazıdaysa Kaliforniya’nın açtığı bu davanın kolayca bir “savaşa” evrilebileceği savunuluyor. NY Times’ta çıkan yazıda eğer EPA, ABD’nin sera gazı kurallarını gevşetirse veya yasal düzenlemelerden feragat ederse, Kaliforniya’nın buna karşı kendi düzenlemelerini getireceği görüşü hakim. EPA’nın bu adımları atacağı şimdilik kesin değil, ancak gelecek Salı günü başlaması beklenen mahkemenin Kaliforniya’nın elini yasal olarak güçlendireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaliforniya Eyaleti 1970’lerde Temiz Hava Yasası’yla beraber kendi hava kirliliği denetleme kurallarını yazma yetkisi almıştı. Onlarca eyaletse geleneksel olarak Kaliforniya’nın sıkılaştırılmış düzenlemeleri takip ediyordu. Obama yönetimi döneminde, 2012 yılında sera gazı emisyonları üzerine araba ve hafif ticari araçlara yönelik daha kapsamlı düzenlemelerle birlikte Kaliforniya Eyaleti de düzenlemelerini federal standartlara uydurmayı kabul etmişti.

Geçen yaz, General Motors, Ford ve Fiat Chrysler’ın oluşturduğu “Büyük Üçlü”nün temsilcileri Beyaz Saray’la görüşerek var olan düzenlemelerin hafifletilmesini istedi. Geçen ay ayrıca Trump yönetimi Obama döneminde geçen yasanın bilimsel bir dayanağı olmadığı iddiasını dillendirmeye başladı. Verili durumdaysa Kaliforniya, davayı kazansa bile Trump hala Kaliforniya’nın kendi düzenlemelerin getirme hakkını ortadan kaldırabilir. Kaliforniya ise hala sıkı kurallarda ısrar ediyor ve elindeki ayrıcalıklar kaldırıldığı takdirde Washington’a dava açma tehdidini dillendiriyor.

OTOMOTİV PAZARI BÖLÜNEBİLİR

Kaliforniya ve Beyaz Saray arasındaki bu çekişmeye yönelik belki de en önemli konu bu çekişmenin otomotiv endüstrisini ikiye bölme ihtimali. Bir tarafta yeni gevşetilmiş kurallara göre üreten sanayi, diğer tarafta da Kaliforniya’nın sıkılaştırılmış düzenlemelerine uyanlar. Mahkemeye gidecek olan Kaliforniya’nın başını çektiği 18 bölgeyse ABD’nin otomotiv pazarının yüzde 40’ından fazlasını temsil ediyor.