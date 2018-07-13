Trump'a İngiltere'de protesto

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmek üzere geldiği İngiltere’de protestolarla karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyareti protesto edildi. Eşi Melania Trump’la İngiltere’ye gelen Trump çeşitli etkinliklerle protesto edildi. Başkent Londra’da başlayan gösterilerde “Trump burada istenmiyor”, "Trump evine dön” yazılı pankartlar taşındı. Londra’da “Bebek Trump” balonu uçuruldu. Altı bezli, elinde cep telefonu tutan bebek şeklindeki 6 metrelik dev balonla Trump protesto edildi. Trump’ın ilk İngiltere ziyareti protestolar eşliğinde devam ediyor. Öte yandan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trump'ın ziyareti sırasında “Bebek Trump” balonunun parlamento üzerinde uçurulmasına izin vermişti.