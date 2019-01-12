Trump’a FBI soruşturması

New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Trump hakkında Rusya için çalıştığı şüphesiyle 2017 yılında FBI tarafından soruşturma açıldı.

New York Times gazetesi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Mayıs 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump hakkında gizlice Rusya için çalışıp çalışmadığına yönelik soruşturma açıldığını iddia etti.

Haberde soruşturmanın, Trump’ın FBI Başkanı James Comey’i görevden almasını takip eden günlerde açıldığı ifade edildi.

Gazete soruşturma kapsamında Trump'ın davranışlarının bir ulusal güvenlik tehdidi yaratıp yaratmadığının araştırıldığını yazdı.

Habere göre FBI’ın soruşturması ABD’de Robert Mueller tarafından yürütülmekte olan 2016 seçimlerine Rusya müdahalesi hakkındaki soruşturma dosyasına dahil edildi. Gazete FBI soruşturmasının sonucunun ve hâlâ devam edip etmediğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, haberin yayımlanmasının ardından bir açıklama yayımladı. Soruşturma haberinin “saçma” olduğunu ileri süren Sanders açıklamasında “James Comey kovuldu çünkü gözden düşmüş bir yandaştı ve o dönemde görevde olan yardımcısı Andrew McCabe de bilinen bir yalancı ve FBI tarafından kovuldu” dedi.

Beyaz Saray açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya ve diğer yabancı düşmanların Amerika’nın gözünü korkutmasına izin veren Başkan Obama’nın aksine Başkan Trump Rusya’ya karşı gerçekten sert.”