Trump'a Dünya Ticaret Örgütü ilkelerini aşma yetkisi verilmesi öngörülüyor

ABD yönetiminin hazırladığı taslakta ABD Başkanı Donald Trump'a Dünya Ticaret Örgütü'nün ana ilkelerini yok sayma yetkisi veriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a ABD ticaret politikası üzerindeki kontrolünü artıracak yetkiler verilmeye hazırlanıyor.

CNN'e konuşan Beyaz Saray yetkilileri, hazırlanan bir taslakla Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkelerini aşabilmesine olanak sağlanacağını onayladı.

Trump'ın ilgili mevzuatı Mayıs ayında talep ettiği, ancak mevzuatın hazırlanmasına dahil olan kimi yetkililerin mevzuatı "gerçek dışı" ve "işlemez" olarak gördüğü bildiriliyor.

'TASARI ÖNCEDEN SIZMAYACAK'

İsmi verilmeyen bir yetkili, "Başkan harika bir satış uzmanı. Tasarı hazır olduğunda kendi dokunuşunu ekleyecek, en etkili biçimde mesajını iletecek ve bunu kendisine özgü yapacak" diyerek tasarıyı savunuyor. Aynı yetkiliye göre tasarının içeriğinin önceden sızması buna engel olacak olması sebebiyle istenmiyor.

ABD Başkanı Trump, Dünya Ticaret örgütü'ne karşı açıklamalarıyla biliniyor. Trump, ABD'nin mevcut dış ticaretini değiştirmek için gümrük vergileri ve başka adımlar atıyor.