Trump'a bir darbe de Senato'dan gelebilir

Trump’ın Meksika duvarı için 'ulusal acil durum' ilanını geçersiz kılacak kararın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu’ndan geçmesi bekleniyor. Bu durum Trump'ın kendi partisi içindeki desteğinin de azaldığına işaret edecek.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu ABD Senatosu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika duvarına finansman sağlamak üzere ulusal acil durum ilanı kararını reddetmesi bekleniyor. Bu hafta yapılacak oylamada Trump’ın kararına en az 4 Cumhuriyetçi senatörün de karşı çıkacağı bildirildi.

İki meclisli ABD Kongresi’nin üst organı olan Senato’da çoğunluktaki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Trump’ın acil durum ilanının reddedilmesinin beklendiğini söyledi. Connell daha sonraki süreçte Trump’ın Senato’nun kararını veto ederek yeniden Temsilciler Meclisi’ne göndermesinin beklendiğini söyledi.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Trump’ın Meksika duvarı için ulusal acil durum ilanını halihazırda reddetmiş bulunuyor. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da kararın reddedilmesi, Trump’a kendi partisi içindeki desteğin de azaldığını işaret etmesi açısından önem taşıyor.

Trump iki yıllık başkanlığı süresince Meksika duvarının finansmanı için Kongre’yi ikna etmeyi başaramamış, geçen aralık ayında da Meksika duvarının finansmanıyla ilgili kriz nedeniyle hükümeti geçici olarak kapatmıştı.

Bütçede Meksika duvarının finansmanı için 5,7 milyarlık fon ayrılmasının Kongre tarafından reddedilmesi üzerine Trump 15 Şubat’ta duvarın finansmanı için acil durum ilan etmişti.

Temsilciler Meclisi geçen hafta yapılan oylamada Trump’ın acil durum ilanını iptal eden kararı geçirerek Senato’ya göndermişti.

Trump’ın acil durum ilanına karşı oy kullanacağını şu ana kadar açıklayan Cumhuriyetçi senatörler arasında Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Thom Tillis de bulunuyor.

Ancak Trump’ın Senato'nun kararını veto etmesi durumunda, vetoyu iptal etmek için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin üçte-iki çoğunluğun oyuna ihtiyacı var. Bunun da pek olası görünmediği bildiriliyor.

