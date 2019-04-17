Trump yönetiminden Küba'ya yeni yaptırım

Trump yönetimi, ABD’nin uzun yıllardır sürdürdüğü Küba politikasında değişikliğe gidiyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Mayıs’tan itibaren Küba’daki yabancı işletmelere dava açılması önündeki yasağın kalkacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Mayıs’tan itibaren Küba’daki yabancı işletmelere dava açılması önündeki yasağın kalkacağını bildirdi.

Amerkika'nın Sesi haber sitesine göre, yönetim, Küba’da 1959 devriminin ardından Amerikalılar’ın elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı ülkelerin dava edilmesinin önünü açmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Mayıs’tan itibaren Küba’daki bu yabancı işletmelere dava açılması önündeki yasağın kalkacağını bildirdi.

1996’da Kongre’den geçen Helms-Burton yasası Amerikalılar’a Fidel Castro’nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen oteller ve tütün fabrikaları gibi mülkler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu. Kanun ayrıca sonradan Amerikan vatandaşı olan Kübalılar’ın da dava açabilmesine izin veriyordu.

Ancak Bill Clinton’dan itibaren başkanlar Küba’yla ilerde varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği, çok sayıda davaya neden olacağı gerekçesiyle ve ticaret çatışmalarını önlemek için kanunu uygulamaya koymuyordu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise son 20 yıldır uygulanan bu engeli yenilemeyecekleri mesajı verdi. ABD’nin bu kararı, Havana’nın adaya yabancı yatırım çekme çabalarını da baltalayabilir.

Washington’un bu hamlesi Başkan Donald Trump’ın Küba, Çin ve Rusya gibi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veren ülkelere baskıyı arttırdığı sırada geldi.

AB: REDDEDİYORUZ

AB ise Avrupalı firmaların ve birlik ülkelerinin vatandaşlarının, ABD’nin Küba yaptırımlarına hedef olmasına karşı çıktığını bildirdi. Brüksel Washington’dan, 1998’de imzalanan ve AB şirketleri ve vatandaşlarına ayrıcalık tanıyan anlaşmaya uyması çağrısı yaptı.

AB sözcülerinden biri Brüksel’de yapılan toplantıda konuyla ilgili “Birlik, kendi toprakları dışında uluslararası kanunlarla çelişen, tek taraflı, kısıtlayıcı önlemleri kuvvetle reddediyor” açıklamasını yaptı.