Trump yönetimi, sağlık sigortası ödemelerini durdurdu

ABD'de New Mexico Federal Mahkemesi'nin sağlık sigortası ödemelerinde yasal çatlaklar bulunduğunu açıklamasının ardından ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı olan Sağlık Sigortası Hizmetleri Merkezi (CMM), Obamacare kapsamındaki ödemelerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Trump yönetiminin Obamacare kapsamında sağlık sigorta şirketlerine yapılacak milyar dolarlık ödemeleri durdurduğu belirtiliyor.

Sigorta şirketleri için hayati önem taşıyan ödemeler, 2017 yılında 10,4 milyar dolardı.

New Mexico Federal Mahkemesi'nin ödemelerin yasalarda çatlağa dayandığını belirtmesinin ardından ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı olan Sağlık Sigortası Hizmetleri Merkezi (CMM), yasal meseleler halledilene kadar ödemelerin geçici olarak durduğunu açıkladı.

Sigorta şirketleri, geçici ve belirsiz bir duraksamanın dahi zarar getirdiğini açıklarken, Trump yönetimine muhalif kesimler, yaşananları Cumhuriyetçilerin Obamacare'e düzenlediği bir sabotaj olarak niteledi.

Amerika Sağlık Sigorta Planlamaları kurumu ise “piyasada yaşanan yarılmanın” daha fazla belirsizlik getireceğini ve sigorta ücretlerinin artmasına neden olacağını belirtti.

Enerji ve Ticaret Komitesi'nden Demokrat Partili Frank Pallone, Trump yönetiminin hamlesini “aldatmaca” ve yasadışı olarak niteledi.

OBAMACARE NEDİR?

Asıl adı "Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası" olan Obamacare, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde yasalaşan sağlık sigortası reformudur. Yasayla birlikte her 10 ABD yurttaşından 6'sı aylık 100 dolardan daha az bir ödemeyle sağlık sigortasına sahip olurken, reform için ABD federal bütçesinden 900 milyar dolardan fazla bütçe ayrılmıştı.