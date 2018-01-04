Trump yönetimi Pakistan'a 'güvenlik yardımları'nda kesintiye gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Pakistan'a yönelik açıklama yaparak, Pakistan'ın kendilerini "aptal yerine koyduğunu" ve "terörle mücadelede yardımcı olmadığını" söylemişti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de benzer yönde açıklama yaparak Pakistan'ı "ikili oynamakla" ve "teröristlere ev sahipliği yapmakla" suçlamıştı.
Trump yönetiminin ABD Kongresi'ne konuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğu ve Pakistan'a "güvenlik yardımlarını" azaltacağını bildirdiği duyuruldu.
Yardımların ne kadar kesileceği bilinmezken, Haley Pakistan'a "işbirliğini artırma" çağrısında bulunmuştu.