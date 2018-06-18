Trump yönetimi otomobillere gümrük vergisi getirmeyi düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, otomobillere ve otomobil parçalarına yeni gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ithal edilen otomobillerle ilgili şikayetlerini dile getirmişti. Trump yönetiminin otomobillere ve otomobil parçalarına gümrük vergisi getirmek için araştırma başlattığı açıklandı.

Donald Trump, ABD'li otomobil üreticilerinin getirilecek gümrük vergisinden "çok mutlu olacağını" öne sürmüştü.

Trump'ın ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşerek otomobil ithalatının "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verip vermediğini" tespit etmelerini istediği belirtiliyor.

Trump, "otomotiv gibi temel endüstrilerin ABD'nin gücü için önemli olduğunu" söylüyor.

Getirilmesi planlanan gümrük vergisi oranının yüzde 20-25 arasında olacağı bildiriliyor.