Trump yönetimi Kim Jong-un'u New York'a çağırmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ikinci bir görüşme için KDHC lideri Kim Jong-un'u New York'a çağırmak istediği söyleniyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un arasında ikinci bir görüşme ayarlamak istiyor.

Görüşme için Kim'in New York'a çağrılacağı, öngörülen tarihinse Eylül ayı olduğu bildiriliyor.

Görüşmeyle birlikte KDHC ile yapılacak nükleersizleşme anlaşması için aşama kaydedilmesi umuluyor.

Geçtiğimiz ay yapılan görüşmede, iki taraf da anlaşma için çalışmayı kabul etmişti. Ancak KDHC henüz herhangi bir taahhüt vermezken, uydu görüntülerine göre KDHC'nin nükleer programının devam ettiği öne sürülüyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, KDHC'nin "nükleer, kimyasal, biyolojik, balistik" silahlarını bir yıl içinde bırakacağını iddia etmişti.