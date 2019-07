Trump yeni vergileri eleştirdi: Macron'un aptallığına karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyasında yaptığı paylaşımla, teknoloji firmalarına getirilen yeni vergi uygulaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u suçladı.

Trump, Macron için şunları söyledi:

”Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimize yeni vergi getirdi. Birileri bu şirketlere vergi uygulayacaksa bu kendi ülkeleri ABD olur. Macron’un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz. Her zaman Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir.”

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz’da onaylamıştı.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

