Trump yeni sloganını açıkladı, yuhalanan CNN yayını kesti...

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasını başlattığı mitingde CNN'i hedef aldı, destekçileri kanalı yuhalayınca CNN canlı yayınını kesmek zorunda kaldı. Trump, 2020 seçim sloganını da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık kampanyasını resmen başlattığı Florida’nın Orlando kentindeki mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Trump'ın karşısındaki gazetecileri göstererek ‘bu arada çok fazla yalan haber medyası var orada’ sözleri üzerine kalabalık ‘berbat CNN’ sloganları atmaya başladı. Trump’ın sık sık hedef aldığı CNN kanalı 6. dakikasında Trump’ın konuşmasını canlı yayınlamayı kesti.

RUSYA SORUŞTURMASI

Rusya soruşturması nedeniyle 2,5 yıldır kuşatma altında olduğunu söyleyen Trump, “Demokratlar ülkemizi yok etmek istiyor” diye konuştu. Hillary Clinton’ın hakkındaki mahkemeye çağrılma kararı olmasına rağmen 33 bin e-postasını sildiği iddiasını bir kez daha gündeme getiren Trump, “Eğer hakkımda mahkeme celbi olduğu halde ben bir tek e-postamı dahi silseydim elektrikli sandalyeye yollarlardı” dedi.

YENİ SLOGANINI AÇIKLADI

“Amerika’yı Yeniden Güçlü Yap”sloganını ülke siyaset tarihindeki en güzel slogan olarak niteleyen Trump, kalabalığa 2020 kampanya sloganını 2016’dan bir adım öteye taşıyarak “Amerika’yı Güçlü Tut” olarak belirlediklerini söyledi.