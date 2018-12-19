Trump yanlısı şirketten 'duvar örme' oyuncağı

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Keep and Bear isimli şirket, Lego benzeri bir 'duvar örme' oyuncağı çıkarttı. Trump, Meksika ile ABD arasına duvar örmeyi vadediyor.

ABD Başkanı Donald Trump yanlısı Keep and Bear isimli bir şirket, Trump yanlısı oyuncaklar yapıyor.

Şirket son olarak Lego benzeri bir "duvar örme" oyuncağı çıkartarak, ABD Başkanı Trump'ın Meksika aile ABD arasında duvar örme fikrine destek verdi.

Oyuncağın üzerinde Orta Amerika'dan ABD'ye on bin göçmen gelmekte olduğu, bu kişilerin "dünyadaki en büyük ülke" olduğu için ABD'ye gelmeye çalıştığı söylendi.

Trump yanlısı oyuncakta, göçmenlerin "ulusal güvenlik sorunu" yarattığına dair yazılar yer alırken, açıklamada çocuklara "Duvar örülmek zorunda. Duvar ABD'yi güçlü ve güvende tutacak. Ancak o zaman ihtiyaç duyanlara yardım edebileceğiz" mesajı verildi.