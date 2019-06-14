Trump: Yabancı ülkelerden gelen rakiplerime dair bilgileri FBI’a vereceğim

Bu hafta başlarında, ABD başkanı, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yabancı devletlerden rakiplerine dair karalayıcı bilgiler gelirse bunları FBI’la paylaşmayacağını söylemişti. Bu gün yaptığı açıklamada Donald Trump önce ki açıklamasının tam tersini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News ile yaptığı bir röportajda, önceki açıklamalarıyla çelişerek, rakipleri hakkındaki dış kaynaklardan gelebilecek hassas bilgileri genel savcıya veya Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "kesinlikle" bildireceğini vurguladı.

Trump'ın konuyla ilgili önceki açıklaması, muhaliflerin yanı sıra Cumhuriyetçiler tarafından da yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

Trump’ın 2016 seçimleri sırasında FBI’ı kendisine karşı komplo kurmayı suçlamasıyla beraber ABD Başkanı ve FBI arası gerginlik oluşmuştu. Trump'a göre, FBI "sahte dosyanın itibarsız yazarı" Christopher Steele’a 11 ödeme yaptı. Trump’ın iddiasına göre bu Rus müdahalesi iddiasının şantaj olarak kullanılmasının bir parçası.

Trump’ın FBI’la dışarıdan gelecek olan verileri paylaşmayacağını açıklaması üzerine Obama dönemi başkan yardımcısı Joe Biden “Başkan Trump, seçimlerimize bir kez daha yabancı müdahaleyi kabul ediyor. Bu politikayla ilgili değil. Bu bizim ulusal güvenliğimiz için bir tehdittir. Bir Amerikan Başkanı (dışarıdan) yardım aramamalı ve demokrasiyi baltalamak isteyenlerle savaşmamalıdır” yorumunda bulunmuştu.