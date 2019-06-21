Trump Venezuela'dan 'sıkılmış': 'Çok kolay olacağını düşünüyordu...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da yönetim değişikliğinin 'çok kolay olacağına inandığı', ancak başarısızlıkların ardından Venezuela gündeminden 'sıkılmaya başladığı' söyleniyor.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'ya ilgisini kaybediyor. Trump'ın başlangıçta Venezuela'da 'kolay bir zafer' kazanabileceğine inandığı, ancak durumun böyle olmadığını fark ettiğinden beri yönetim değişikliği fikrinden uzaklaştığı aktarılıyor.

Washington Post'a konuşan kaynaklar, Nisan ayında Venezuela'da darbe girişimine destek veren Trump'ın, ülkede yönetim değişikliği yapmayı her zaman "basit" bir mesele olarak gördüğü ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirerek "büyük bir dış politika zaferi" elde etmeyi umduğunu aktarıyor.

'TRUMP SIKILMAYA BAŞLADI'

Habere göre Trump, peş peşe ABD girişimleriyle geçen altı ayın ardından yaşanan başarısızlıkların üzerine danışmanlarını suçlamaya başladı.

Trump'ın Venezuela için askeri operasyon dahil tüm seçenekleri masada tuttuğu ve açıklamalarında sık sık "rejim değişikliği" talebini dile getirdiği biliniyordu.

Ancak Trump son haftalarda Venezuela konusunu gündeminden düşürdü. Washington Post haberine göre konunun "karmaşıklığını" gören Trump, Venezuela'dan "sıkılmaya" başladı.