Trump ve Şi Çinli telekom üreticisi ZTE'yi 'kurtarmak' için çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD yaptırımları sebebiyle faaliyet durdurmak zorunda kalan Çinli telekom devi ZTE için harekete geçtiklerini duyurdu.

Çinli telekom devi ZTE, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlali sebebiyle ceza almış, şirketin yedi yıl boyunca ABD yapımı donanım ve yazılım kullanması yasaklanmıştı.

Yüz bine yakın çalışanı olan ve Türkiye'de Netaş'ın büyük ortağı durumundaki ZTE, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Çin yönetimi konuyla ilgili itirazda bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir açıklama geldi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte çalıştıklarını aktararak, ZTE'nin faaliyetlerini sürdürmesi için bir yol aradıklarını duyurdu.

ABD Başkanı, Ticaret Bakanlığı'na konuyla ilgili talimat verdiğini ve konunun hızla çözülmesi için uğraştığını söyledi.

ZTE İÇİN PAZARLIK

İran'a yaptırımları geri getiren Trump'ın yaptırımları delen şirkete karşı tavrı dikkat çekerken, tavizin neden verildiğine dair tartışma başladı.

Washington Post'ta yayımlanan bir yazıda, ZTE'nin iki ülke arasında pazarlık konusu olduğu söylendi. Ancak ABD'nin ZTE'ye yaptırımların kalkması karşılığında ne istediği belirtilmedi.

'ABD'Lİ ŞİRKETLER ZARAR GÖRÜR'

Çin'in yayın organlarından Global Times ise, Trump'ın açıklamasına ilişkin bir yazı yayımlayarak, ZTE'ye yaptırımların ABD şirketlerine büyük zarar vereceğini belirtti.

Yazıda ZTE'nin ABD'li üreticiler için önemli bir alıcı olduğu aktarılırken, şirketin küresel piyasa için de önem taşıdığı savunuldu.

Global Times, durumun Çin'in kendi çip teknolojisini geliştirmesinin gerekliliğini gösterdiğini de yineledi.

5G REKABETİ

Çinli telekom devi ZTE; ABD ve Çin arasındaki 5G teknolojisi rekabeti için de önem taşıyor.

ZTE, ilk 5G cep telefonlarını 2019 yılının başlarında çıkartmayı planlıyordu.

Çin'in önde olduğu söylenen 5G teknolojisinin ekonomik rekabette önemli bir başlık olduğu ve teknolojiyi ilk kullanacak ülkenin kimi avantajlar elde edeceği söyleniyor.