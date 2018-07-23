Trump ve Juncker bu hafta görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşme gerçekleştirecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i ağırlayacağı duyuruldu.

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmelerde "dış politika ve güvenlik politikaları, terörle mücadele, enerji güvenliği, iktisadi büyüme" gibi pek çok konunun ele alınacağı duyuruldu.

Görüşmelerde NATO ve ticaret meselelerinin ağırlıklı olması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesi ve AB ile ilgili açıklamaları gerilime sebep olmuştu.

Trump, AB'yi "düşman" olarak tanımlamış, Juncker bu tanıma karşı çıkmıştı. Juncker-Trump görüşmesi Çarşamba günü gerçekleşecek.