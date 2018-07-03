Trump üniversite alımlarında azınlıklara uygulanan ayrıcalıkları kaldıracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, üniversite alımlarında dezavantajlı azınlıklara uygulanan ayrıcalıkları kaldıracağı bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, üniversite alımlarında dezavantajlı durumdaki azınlıklara uygulanan ayrıcalıkları kaldırmak istiyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre bu konuyla ilgili mevzuat eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2011 ve 2016 yıllarında uygulamaya konmuştu.

Trump yönetiminin sağlanan faydaların "mevzuat olmadan da başarılabileceğini düşündüğü" ve kaldırmaya sebep olarak bunu göstereceği belirtiliyor.

ABD'de yoksul azınlıklardan gelenlerin iyi üniversitelere girmesinin olağan koşullarda çok zor olduğu biliniyor.