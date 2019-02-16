Trump, ulusal acil durum bildirisini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump ulusal acil durum ilanını içeren bildiriyi imzaladı. Trump, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar için 5,7 milyar dolarlık ödeneği ulusal acil durum ilan etmesi sonrası Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı bütçelerinden gelecek takviye kaynaklardan karşılayacak.

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edeceğini açıklamasının ardından bu konudaki bildiriyi imzaladı. Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump Amerika’nın Meksika sınırındaki durumu “çetelerin işgali” olarak niteledi.

Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’den oluşan komisyonun üzerinde uzlaştığı bütçe tasarısını imzalayacağını da duyurdu. Söz konusu tasarı Trump’ın Meksika sınırına duvar planı için yaklaşık 1,4 milyar dolar ödenek içeriyor.

ULUSAL ACİL DURUM KAYNAK TAKVİYESİ SAĞLAYACAK

Meksika sınırına duvar projesi için daha önce Kongre’den 5,7 milyar dolar ödenek talep eden Trump duvar projesi için paranın geri kalanını ulusal acil durum ilan etmesi sonrası Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı bütçelerinden gelecek takviye kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Trump, ulusal acil durum ilan etmesiyle birlikte Meksika sınırına duvar inşası için 8 milyar dolara yakın kaynak bulunacağını söyledi.

Demokratlar ise Trump’ın ulusal acil durum ilan etmesinin ardından konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek “Anayasa Mahkemesi’nde kazanacağız” dedi.

Trump Beyaz Saray'daki açıklamalarının ardından ulusal acil durum ilanını içeren bildiriyi imzaladı. Bildiride Trump, "mevcut acil durumun ciddiyeti nedeniyle" ordudan yardım istemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Trump, "Güney sınırındaki mevcut durum, ana ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit eden ve ulusal bir acil durum oluşturan bir sınır güvenliği ve insani kriz teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın finansmanı konusundaki anlaşmazlık yüzünden çıkan bütçe krizi nedeniyle hükümet 35 gün kapalı kalmıştı.

