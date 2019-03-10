Trump ülke dışındaki ABD askerlerinin maliyetini müttefik ülkelerin ödemesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke dışındaki ABD askerlerinin masraflarını müttefik ülkelerin ödemesini istediği bildiriliyor. Trump'ın planına göre müttefik ülkeler ülkelerindeki ABD askerleri için ilave ödeme de yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı özel görüşmelerde ABD askerlerinin maliyetleri için yeni fikirler önerdiği bildiriliyor.

South China Morning Post'un haberine göre Trump'ın formülüyle birlikte ülke dışındaki ABD askerlerinin maliyetleri, bulundukları müttefik ülkeler tarafından karşılanacak, buna ek olarak ABD askerlerinin maliyetlerinin yarısı kadar ek ödeme yapılacak.

Trump'ın bu formüle "maliyet artı yüzde 50" dediği aktarılırken, Trump'ın önerdiği formülle birlikte ABD müttefiklerinin yaptığı ödemeler şimdikinin beş katına çıkmış olacak.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garett Marquis, Trump yönetiminin "ABD halkının çıkarlar için en iyi anlaşmayı yapmayı" istediğini söylüyor. Buna karşın Marquis, Trump'ın planının detaylarını açıklamayı kabul etmedi.

ABD Başkanı, geçmiş açıklamalarında ABD müttefiklerinin NATO'ya yaptığı harcamaların yetersiz olduğunu savunmuş, NATO ülkelerinden askeri harcamalarını artırmalarını talep etmişti.

Trump'ın Avrupa'daki harcamaları Avrupa Birliği'nin, Ortadoğu'daki harcamalarıysa Suudi Arabistan öncülüğündeki ülkelerin üstlenmesini istediği biliniyor.