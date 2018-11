Trump, Ukrayna krizi sebebiyle Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Trump, günler öncesinden belirlenen görüşmeyi Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşana askeri gerilim üzerine iptal ettiğini söyledi.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018