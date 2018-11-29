Trump, Ukrayna krizi sebebiyle Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi Kerç Boğaz'ında yaşanan gerilim üzerine iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Trump, günler öncesinden belirlenen görüşmeyi Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşana askeri gerilim üzerine iptal ettiğini söyledi.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gemilerin ve mürettebatlarının Rusya'dan Ukrayna'ya iade edilmemesine dayanarak, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'deki önceden planlanmış toplantımı iptal etmenin ilgili bütün taraflar için en iyisi olacağına karar verdim. Bu durum çözülür çözülmez, yine anlamlı bir zirveyi sabırsızlıkla bekliyorum!

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018

RUSYA: DAHA FAYDALI GÖRÜŞMELERE ZAMAN KALACAK

Reuters'ın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü iptal haberini sosyal medyadan öğrendiklerini söylerek, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer faydalı görüşmeleri için ekstra zamanı olacak." açıklamasını yaptı.

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rusya karasularına girdiği gerekçesiyle Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Karadeniz’in Odesa Limanı ile Azak Denizi’nin Mariupol Limanı arasında seyreden Ukrayna gemilerine Rusya tarafından karasularını ihlal gerekçesiyle ateş açılmış ve gemilere el konulmuştu.