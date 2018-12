Trump: Türkiye gibi ülkeler IŞİD'in çaresine bakmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye gibi ülkeler IŞİD'in çaresine bakmalı" ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Beyaz Saray'dayım, sıkı çalışıyorum. Hükümetin kapanması ve Suriye ile ilgili haberlerin çoğu SAHTE. (Çeteler, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve benzeri nedenlerle) Fazlasıyla ihtiyaç duyulan Sınır Güvenliği konusunda Demokratlarla müzakere ediyoruz. Bu uzun sürebilir. Suriye konusunda ise aslında orada 3 ay kalacaktık, ve bu 7 yıl önceydi, Suriye'den ayrılmadık. Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi ise IŞİD büyük oranda yenildi ve Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz!"

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Aralık 2018