Trump: Türkiye bizim kadar olmasa da IŞİD’den nefret ediyor

ABD Başkanı Trump, hangi ülkenin IŞİD’den daha çok ‘nefret ettiğine’ ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump’a göre Rusya ve İran IŞİD’e ABD’nin duyduğundan daha fazla nefret duyuyor, Türkiye ise ABD kadar olmasa da IŞİD’den nefret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerin IŞİD’den “nefret etme” dereceleriyle ilgili ilginç açıklamalara bulundu.

Dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’den tamamen çekileceklerini ancak buna ilişkin herhangi bir takvim olmadığını söyleyen Trump, Suriye’nin komşularının IŞİD’e duydukları “nefretin" farklı düzeylerde olduğunu kaydetti.

Trump “Türkiye IŞİD’den nefret ediyor, belki bizim ettiğimiz kadar değil…” ifadesini kullandı.

ABD’nin "IŞİD yenilinceye kadar" Suriye’de olacağını söyleyen Trump, “İran IŞİD’den bizim ettiğimizden daha fazla nefret ediyor, tabii böyle bir şey mümkünse” dedi.

Rusya’nın da IŞİD’den kendilerinden daha çok nefret ettiğini dile getiren Trump “Bunlar IŞİD’den nefret eden ülkeler ve kendi bölgelerinde savaşın bir bölümünü onlar da üstlenebilirler çünkü biz onların bölgelerinde savaşıyoruz” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 19 Aralık'ta açıkladığı Suriye'den asker çekme kararının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Suriye'de "IŞİD'den kalanları temizleme" sözü verdiğini belirtmişti.

Dün Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele için ABD'den hava bombardımanı ve lojistik konularında askeri destek talep ettiği ancak ABD'li askeri yetkililerin buna sıcak bakmadığı belirtildi.

Yarın Ankara'ya gelecek ABD'li heyetin Türkiye'nin "IŞİD'le mücadele için" Suriye'ye girmesi ve ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile olası bir çatışmanın önlenmesi için Sykes-Picot benzeri bir harita ortaya koyacağı belirtiliyor.

