Trump toplu katliamlarda suçluyu buldu: Sorumlusu sosyal medyaymış

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de gerçekleşen toplu katliamlardan sosyal medyayı ve interneti sorumlu tuttu. Trump'a göre sosyal medya "rahatsız edici zihinleri” teşvik ederken, ABD’de gerek hükümet, gerek özel şirketler, gerek de dernekler tarafından teşvik edilen silahlanmanın konuyla bir ilgisi yok.

Sadece geçtiğimiz hafta içerisinde ABD’de 2 toplu katliam gerçekleşirken, daha öncesinde okullardaki toplu katliamlara yönelik "öğretmenleri silahlandıralım" diyen ABD Başkanı Donald Trump, katliamlardan dolayı interneti suçladı.

Pazartesi sabahı Beyaz Saray'da konuşan Başkan Trump, bir bireyin tehlikeli olabileceğini veya bir şiddet eylemi göz önünde bulundurabileceğini belirten “kırmızı bayrakların” belirlenmesine yardımcı olmak için sosyal medya platformlarıyla birlikte çalışacağını söyledi ve video oyunu geliştiricilerini “şiddeti yücelten” kültürle mücadele etmeye çağırdı.

ABD Başkanı Trump, bu yılın başlarında Florida'nın Parkland kentindeki toplu katliamın failine dair "hiç kimsenin müdahale etmediğini" söyledi. Trump ‘kimse bir şey yapmadı. Neden olmasın?’ diyerek gelecekte daha hızlı harekete geçme çağrısında bulundu ve gerektiğinde şüphelinin rızası olmadan hastaneye yatırılmasını önerdi.

SİLAHLANMAYA GENE SAHİP ÇIKTI

Trump, ABD’de her geçen yıl artan toplu katliamlardan sadece ‘zihinsel hastalığı’ sebep olarak görürken sosyal medya kanallarını bunlara müdahale etmemekle suçladı. Trump, “silah değil, zihinsel hastalık ve nefret tetiği çekiyor” diye ekledi.

Hafta sonu boyunca, iki toplu katliam sonucunda, toplam 29 kişiyi öldü. Teksas'ın El Paso kentinde bir silahlı adam cumartesi günü bir alışveriş merkezine girdi ve müşterilere ateş açtı, en az 20 kişi öldü ve iki düzine insan yaralandı. Benzer bir olay pazar günü Ohio’da bir barın dışında yaşandı. İkinci saldırıda, silahlı saldırganın kız kardeşi de dahil olmak üzere dokuz kişi öldü, 27 kişi yaralandı.