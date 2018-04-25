Trump ticaret görüşmeleri için Çin'e delegasyon gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmeleri için önümüzdeki hafta Çin'e ekonomi danışmanlarını göndereceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta üst düzey ekonomi danışmanlarını ticaret görüşmeleri için Çin'e gönderecek.

Donald Trump'ın hamlesiyle birlikte iki taraf karşılıklı gümrük vergilerini artırmış, iki ülke arasındaki ticari gerilim yaşanmıştı.

Trump'ın Çin'e göndereceği delegasyon içerisinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD ticaret temsilcisi Robert Lightizer'ın da bulunduğu kaydediliyor.

Trump, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ila yaptığı görüşme sırasında Çin'le anlaşma yapılmasının büyük ihtimal olduğunu açıklamış, ancak anlaşma konusunda ilerleme sağlanamazsa yeni gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, açık ekonomiden yana olduklarını duyurarak Çin'i daha da dışarıya açık hale getireceklerini bildirmişti.