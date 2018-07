Trump tepkilere aldırmadı: Putin'i sonbaharda ABD'ye davet edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda ABD'ye davet etmesi için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile iletişime geçtiğini duyurdu.

Sanders'ın açıklaması şu şekilde:

"ABD Başkanı Trump, Helsinki'de iki ülkenin güvenlik konseyi arasında süregelen diyalog seviyesini onayladı. Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan sonbaharda Putin'i Washington'a davet etmesini istedi. Görüşmeler devam ediyor."

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

