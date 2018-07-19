Trump tepkilere aldırmadı: Putin'i sonbaharda ABD'ye davet edecek

ABD Başkanı Trump'ın sonbaharda Putin'i ABD'ye davet etmesi için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile iletişime geçtiği açıklandı.
Dış Haberler
Cuma, 20 Temmuz 2018 00:18

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda ABD'ye davet etmesi için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile iletişime geçtiğini duyurdu.

Sanders'ın açıklaması şu şekilde:

"ABD Başkanı Trump, Helsinki'de iki ülkenin güvenlik konseyi arasında süregelen diyalog seviyesini onayladı. Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan sonbaharda Putin'i Washington'a davet etmesini istedi. Görüşmeler devam ediyor."

Trump, Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdiği zirvenin ardından Avrupa başkentlerinde ve kendi ülkesinde sert eleştirilerin hedefi oldu.