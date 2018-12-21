Trump: Teknolojiyi en iyi ben biliyorum, duvardan daha iyi bir şey yok

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örme planını savunarak 'Gerçek şu ki işe yarayacak başka hiçbir şey yok' dedi. Trump, 'Teknolojiyi herkesten iyi biliyorum' diyerek duvarın 'modası geçmiş' olmadığını savundu.

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