Trump: Teknolojiyi en iyi ben biliyorum, duvardan daha iyi bir şey yok

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından açıklama yaparak Meksika ile ABD arasına örmeyi planladığı duvarı savundu.
Trump açıklamasında "Demokratlar duvar fikrini küçümsemeye çalışıyorlar, duvarın modasının geçtiğini söylüyorlar" dedi.
'BİNLERCE YILDIR VAR'
ABD Başkanı, "başka hiçbir şeyin işe yaramayacağını" öne sürerek, "bu binlerce yıldır doğru olmayı sürdürüyor" iddiasında bulundu.
Duvarı "tekerleğe" benzeterek, "daha iyi işleyen başka bir şey olmadığını" savunan Trump, "teknolojiyi herkesten iyi biliyorum" diyerek duvarın en iyi çözüm olduğunu öne sürdü.
Demokratlar, ABD'ye göçmen akışının araya duvar inşa edilerek çözülemeyeceğini savunuyor ve duvarın maliyetine karşı çıkıyor.