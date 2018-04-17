Trump Suriye'de ABD askerleri yerine Arap gücü oluşturacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzey bölgelerinde istikrarı sağlaması için Arap ülkelerinden oluşan bir askeri kuvvet oluşturmayı planladığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'da (WSJ) çıkan habere göre, Trump yönetimi Suriye'de ABD askerlerini çekerek yerine Arap kuvvetlerinden oluşan askeri bir birlik oluşturmayı planlıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trump yönetimi Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuzey Suriye'nin yeniden inşası için milyarlarca dolar katkı yapmasını ve Arap ülkelerinden bölgeye asker gönderilmesini talep ediyor.

Bu plan çerçevesinde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, konuya dair Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil'le görüştüğü bildirildi.

Bölgesel Arap kuvvetleri, IŞİD'in Kuzey Suriye'ye dönmemesi ve IŞİD'in çekildiği bölgelerin İran kontrolüne girmemesi için ABD destekli yerel Kürt ve Arap güçleriyle birlikte çalışacak.

Beyaz Saray, geçen pazar günü ABD kuvvetlerinin en kısa zamanda Suriye'den çekilmesine dair arzusunu yineleyerek Arap ülkelerine bölgede daha fazla sorumluluk alma çağrısı yapmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise ABD askerlerinin "görevleri tamamlanana kadar Suriye'de kalacağını" açıklamıştı.