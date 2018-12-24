Trump: Suriye Suudi parası ile inşa edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yi yeniden inşa etmek için gereken parayı Suudi Arabistan'ın karşılayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye yeniden inşa etmek için gereken parayı harcamayı kabul ettiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Trump'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

''Suudi Arabistan, ABD yerine Suriye'yi yeniden inşa etmek için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? Zengin ülkelerin, 5000 mil uzaklıktaki Büyük Ülke (ABD) yerine, komşularına yardım ettiğini görmek ne kadar güzel değil mi. Teşekkürler Suudi Arabistan!''